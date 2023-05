Setor de Homicídios descarta assassinato de homem encontrado no Conjunto do Bosque, em Mogi

O homem encontrado morto no início da tarde de domingo (21) em uma casa na Rua Constelation, no Conjunto Residencial do Bosque, em Mogi, não foi assassinado, como indicou o registro do Boletim de Ocorrência registrado no dia do caso. A informação foi confirmada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi (SHPP).

"O laudo necroscópico do IML/MC concluiu que a causa da morte da vítima Jefferson se deu por causa patológica miocardiopatia dilatada, sem indícios de violência", informou o SHPP.

O Boletim de Ocorrência foi registrado no dia 21 de maio, na Central de Polícia Judiciária de Mogi. Por conta de marcas que Jefferson Matias dos Santos, de 38 anos, tinha no corpo ao ser encontrado, o caso foi registrado como homicídio consumado.

A vítima foi encontrada caída, sem camisa, enrolada com uma coberta na cintura e com poças de sangue ao lado. A vítima foi encontrada com marcas no corpo.

A Homicídios registrou Boletim de Ocorrência complementar alterando a natureza do caso de homicídio para "morte natural".