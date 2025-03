Setor de Homicídios prende suspeito de enforcar homem em Ferraz

O Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes prendeu o autor do assassinato de um homem, de 51 anos, em Ferraz de Vasconcelos. A informação foi confirmada pela corporação nesta terça-feira (18). De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), ele foi localizado na Estação Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

A vítima foi encontrada morta dentro de sua casa na Rua José Soto Garcia, na Vila Arbamem, por volta das 23 horas do dia 9 de janeiro. De acordo com as investigações, o homem foi encontrado trajando uma cueca, no quarto, com um fio elétrico amarrado em seu pescoço. A outra extremidade estava amarrada no encosto da cama. Segundo a polícia, havia sinais de violência no rosto e no nariz da vítima, além de sangue na cama e no travesseiro. Não havia testemunhas do crime e não havia um suspeito, que ainda roubou uma televisão e um celular da vítima.

No decorrer das investigações, o autor do crime foi identificado. Os policiais descobriram que a vítima era homossexual e recebeu o suspeito em sua residência. Ele usou um fio para asfixiar a vítima até a morte. Após o crime, ele fugiu do local, passando a se esconder das autoridades.

Foi solicitado à 3ª Vara Criminal de Ferraz de Vasconcelos um mandado de prisão temporária e de busca domiciliar contra o suspeito, que foi expedido pela Justiça. Ele foi localizado na Estação Jundiapeba, em Mogi. Aos policiais, ele confessou o crime.

Ainda de acordo com o B.O, o homem alegou que teve relações sexuais com a vítima e que ficou com raiva dela. Foi então que pegou um fio e estrangulou o homem. Na sequência, roubou uma televisão e um celular da vítima. Ele relatou aos agentes que vendeu os pertences roubados.

O homem responderá pelo crime de homicídio qualificado consumado e roubo majorado consumado.