Setor de Homicídios prende suspeito de matar namorada com cotovelada em Mogi

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou nesta segunda-feira (21) que o suspeito de matar a namorada após agredi-la com uma cotovelada, em Mogi das Cruzes, foi preso temporariamente. Ele se entregou na sede da delegacia especializada. Ele responderá por homicídio qualificado consumado.

De acordo com o delegado Rubens Ângelo, a prisão é de 30 dias. Um novo pedido será formalizado para solicitar à Justiça mandado de prisão preventiva. O delegado frisou que "não há dúvidas do autor da morte, inclusive por existir filmagens mostrando a agressão".

Ângelo classificou a morte como "um ato cruel de um covarde, que mata e depois foge". A polícia investigava o paradeiro do suspeito desde a morte de Jacqueline Aparecida Lopes Moraes, de 19 anos, no dia 11 deste mês. A estudante morreu após receber uma cotovelada e bater a cabeça no chão. Ela teve traumatismo crânio encefálico, decorrente ao forte golpe.

Entenda o caso

Uma jovem foi morta após receber uma cotovelada. O suspeito é o namorado. O caso ocorreu na Avenida Peru, no Distrito de Jundiapeba. Jacqueline foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu ao ferimento provocado decorrente a queda e morreu.