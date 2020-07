Setor de Homicídios prende suspeito de participar de tentativa a posto de combustível em Suzano

Um homem suspeito de participar de uma tentativa de roubo a um posto de combustível, em junho do ano passado, às margens da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em Suzano, foi preso nesta quarta-feira, 15, por policiais do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP). Ele foi encontrado numa residência no Jardim Fátima, Distrito de Palmeiras.

Segundo o delegado Rubens José Ângelo, na época do crime, o comparsa do suspeito preso foi morto numa troca de tiros com um policial militar de folga.

“A dupla pode ter cometido outros roubos em Suzano. À época do crime, ele (suspeito preso) fugiu com uma moto roubada e deixou o comparsa. Procurávamos ele há meses”, explicou o delegado.

Para a polícia, o homem preso é classificado como de alta periculosidade. “Agora, a gente tem um desfecho completo do caso. Assim, iremos dar fim ao inquérito”, pontuou Ângelo.

Entenda o caso

Um confronto a tiros terminou com a morte de um suspeito de roubo no bairro do Raffo, em Suzano. De acordo com a Polícia Civil, o homem morto tentou roubar um posto de combustível, localizado na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), na companhia de um comparsa - ainda não identificado -, que permanece foragido.

O embate teria ocorrido após um policial de folga tentar intervir a tentativa de assalto ao posto de combustível. Segundo a polícia, o agente estava no estabelecimento, pois verificava um defeito no veículo particular.