Setor de Homicídios procura por suspeito de esfaquear homem na saída de salão de dança em Itaquá

O Setor de Homicidios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes procura pelo suspeito de esfaquear e matar Alexandre Barros da Silva, em outubro de 2018, na saída de um salão de dança, localizado na Estrada do Mandi, no bairro Mandi, em Itaquaquecetuba. De acordo com o delegado da especializada, Rubens José Ângelo, o foragido é um criminoso de alta periculosidade, tendo na ficha criminal condenações por estupro e tentativa de homicídios, ocorridas em São Bernardo do Campo e Capital.

Segundo o delegado, o crime teria sido motivado por uma discussão. Silva e o suspeito tinham realizado permuta de um veículo. A vítima, então, descobriu que o carro estava com a documentação irregular, e exigiu desfazer o negócio.

“O suspeito, de vulgo lata-velha, esfaqueou por diversas vezes a vítima na saída de um salão de dança. Depois, o criminoso fugiu e suspeitamos que seja em Pernambuco”, disse o delegado.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso atacou a vítima. As filmagens foram anexadas no inquérito policial.

“Continuamos a investigação, pois, o foco é em prendê-lo. Tirar das ruas um criminoso de alta periculosidade”, finalizou Ângelo.