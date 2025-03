SHPP apreende adolescente após investigação de homicídio qualificado em Itaquá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes apreendeu um adolescente após investigar um homicídio qualificado, cometido em 9 de janeiro de 2024, contra Claudecir do Rosário.

O caso aconteceu por volta de 5h30, na Estrada Corta Rabicho, em Itaquaquecetuba. Claudecir foi encontrado morto com diversos disparos de arma de fogo e sem alguns dentes, que tinham sido extraídos pelo autor.

Após as investigações, o SHPP descobriu que o adolescente, sobrinho da vítima, foi o autor do crime, que foi motivado por “vingança”. De acordo com as informações da polícia, o tio teria brigado com seu sobrinho e, por isso, foi morto.

Foi decretado busca e apreensão do adolescente, o que já foi cumprido pela polícia. O SHPP informou que “trata-se de um adolescente infrator extremamente perigoso e com antecedentes infracionais por roubo”.

Durante depoimento, o suspeito confessou ter matado Claudecir na companhia de outra pessoa, que ainda não foi identificada. O adolescente disse que disparou com uma pistola contra a vítima. Após isso, ele arrancou alguns dentes com alicate.

O adolescente também confessou que praticou outros crimes, como furtos de veículos e roubos a transeuntes em Itaquá.