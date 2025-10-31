Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sexta 31 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 31/10/2025
Polícia

SHPP apreende adolescente envolvido em espancamento em Mogi

De acordo com o setor, o adolescente foi "o mais violento e agressivo" no crime

31 outubro 2025 - 15h06Por de Mogi
SHPP apreende adolescente envolvido em espancamento em MogiSHPP apreende adolescente envolvido em espancamento em Mogi - (Foto: Reprodução/Google Maps)

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes apreendeu, nesta sexta-feira (31), um adolescente envolvido em um homicídio decorrente de espancamento em Mogi. O crime aconteceu em 14 de agosto. 

O adolescente foi apreendido em São Paulo. De acordo com o setor, ele foi o "mais violento e agressivo" entre os quatro envolvidos no crime. O SHPP já havia encontrado e apreendido outro menor. Os outros dois seguem foragidos. 

O caso

O crime aconteceu na rua Santa Sofia, Jardim Margarida. A vítima morreu após ser agredida com pauladas na cabeça e partes do corpo.

De acordo com o SHPP, o crime foi motivado por um suposto furto de uma panela. No entanto, depois se descobriu que o objeto havia sido doado à vítima por uma vizinha.

 

