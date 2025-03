Polícia prende mulher apontada como autora de assassinato de homem em Itaquá

O Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, prendeu, em São Paulo, uma mulher apontada como a mandante do assassinato de Rogério Teodoro Albacete Serafim, em 2023, em Itaquaquecetuba. Outros dois suspeitos de serem os executores (um homem e uma mulher) estão foragidos. Segundo as investigações, a mulher era esposa da vítima e contratou duas pessoas para executar o então companheiro. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (5) pelo SHPP.

O crime ocorreu no dia 9 de novembro daquele ano, por volta das 18h39, na Rua Caiabu, na Cidade Kemel, em Itaquaquecetuba. A vítima foi encontrada caída, sem vida, com ferimentos provocados por arma de fogo. Nada foi subtraído do homem.

De acordo com o SHPP, os envolvidos tentaram simular um roubo seguido de morte. A princípio, o caso foi registrado como latrocínio consumado, mas passou a ser tratado como homicídio consumado no decorrer da investigação.

Segundo a corporação, foi pedido a quebra de sigilo bancário e telefônico dos suspeitos e o uso de meios tecnológicos no trabalho de investigação. Diante das informações, a polícia solicitou a prisão temporária do trio e três mandados de busca domiciliar, que foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba.

A mulher, apontada como mandante, foi presa na capital paulista, enquanto os outros dois suspeitos seguem foragidos. O SHPP esclareceu que “está no encalço” de ambos. Todos os policiais do setor atuam no caso.