Em 2014 Polícia esclarece morte de universitária encontrada embaixo do Viaduto Ryu Mizuno Identificação do autor foi possível por causa de impressão digital encontrada no veículo da vítima

Por Marcus Pontes - de Suzano 13 NOV 2017 - 13h42

Em 2014, a jovem foi encontrada agonizando embaixo do Viaduto Ryu Mizuno, em Suzano Foto: Sabrina Silva/Divulgação O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou nesta segunda-feira (13) ter esclarecido a morte da estudante Débora Oliveira da Costa, de 22 anos. Em 2014, a jovem foi encontrada agonizando embaixo do Viaduto Ryu Mizuno, em Suzano. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, o suspeito de ser o responsável pela morte da universitária foi descoberto, depois da confirmação de uma impressão digital coletava na época do crime. Boigues explicou que, desde a morte da jovem, a identidade do suspeito de tê-la matado era incerta. À época, a investigação conseguiu localizar o carro da vítima abandonado. Uma impressão digital foi colhida, porém identificação deu positiva. Em 2014, a polícia obteve ainda imagens de monitoramento que mostraram o carro de Débora passando em alta velocidade pela Rua Prudente de Moraes (SP-66), na região central da cidade suzanense. A mesma filmagem mostra a porta do motorista se abrindo, e a vítima caindo ou sendo jogada para fora. Na época, ela teve vários ferimentos pelo corpo, inclusive uma perfuração causada por um disparo no ombro. O resgate chegou a encaminhá-la às pressas ao hospital, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu. Para o delegado, a conclusão deste crime traz consigo uma esperança à família de Débora. Isto porque o responsável pelo assassinato da estudante foi preso. “Ele foi preso em Campinas. O alvo deste bandido eram mulheres. Indagamos e ele negou veementemente que tenha praticado o roubo contra a universitária. Mas fica a dúvida; como a impressão digital dele foi parar no carro dela?”. Agora, Boigues explica que aguarda a confirmação da Justiça sobre o pedido de prisão preventiva, em virtude da morte violenta. Entenda o caso Uma estudante, de 22 anos, morreu após ser encontrada agonizando embaixo do viaduto Ryu Mizuno, em Suzano. Ela tinha vários ferimentos pelo corpo, inclusive um disparo no ombro. Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe da jovem disse que ela teria saído para encontrar uma amiga num centro de compras, em Mogi das Cruzes. Na madrugada de domingo, a mãe ficou preocupada porque a filha não deu nenhuma notícia. Horas depois, ela descobriu que a filha foi encontrada com diversos ferimentos e teria morrido.

Leia Também