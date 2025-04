SHPP identifica e prende suspeito de homicídio em Suzano

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes identificou e prendeu, nesta quinta-feira (17), o principal suspeito de matar Willian Donizete Pacheco em Suzano. O crime aconteceu por volta das 4 horas do dia 9 de janeiro deste ano e teria sido motivado por uma desavença entre os envolvidos.

Além da prisão do suspeito, foram apreendidas em sua casa: duas espingardas, sendo uma sem numeração; 164 munições; balins para munições; três potes de pólvora; e 11 esferas de chumbo.

De acordo com as informações da polícia, o suspeito tentou se esconder no forro de sua casa no momento em que os agentes cumpriam mandados de prisão e busca e apreensão. Mesmo assim, os policiais conseguiram prender o indivíduo.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de munições de uso permitido.

O caso

No dia 9 de janeiro de 2025, Willian Donizete Pacheco andava pela Estrada do Guinza, em Suzano, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo no tóra e ombro. Ele foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), mas não resistiu e morreu.

O SHPP realizou a investigação e descobriram o autor do crime, que teria uma "desavença" com a vítima, o que teria motivado o crime. Foram emitidos mandados de busca e apreensão e prisão temporária do suspeito, que acabou preso também por outros crimes.