SHPP localiza e prende suspeito de homicídio em Suzano

O Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu, nesta quinta-feira (12), o principal suspeito de ter matado Bruno Alves de Paulo de Sales em Suzano. O homem estava em Jundiaí, interior de São Paulo.

O crime aconteceu no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 6h20, na Rua Benedito Lucas Parreira, no bairro Cidade Miguel Badra. A vítima foi atingida por vários tiros e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu.

De acordo com as informações do SHPP, após investigações foram descobertos o autor do crime e o motivo do crime, que foi consumado por ciúmes, já que o suspeito não queria que sua ex-mulher tivesse amizade ou relação com a vítima.

O setor emitiu mandados de prisão temporária e de busca domiciliar contra o autor do crime, que foram cumpridos e resultaram na localização e prisão do suspeito, nesta quinta-feira.

No interrogatório, o homem confessou o crime e confirmou que a motivação foi ciúmes da sua ex-mulher. Ele disse, ainda, que jogou a arma utilizada em um rio.