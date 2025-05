SHPP prende, em Igaratá, suspeito de homicídio em Mogi e apreende veículos de luxo

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu, na noite desta terça-feira (27), um dos suspeitos de matar Lucas Carlos dos Santos, na Avenida Japão, em Mogi. O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2024. Um outro envolvido segue foragido.

Em cumprimento de mandado de prisão, o órgão encontrou um dos suspeitos em um sítio na cidade de Igaratá, no interior de São Paulo. Dentro do local foram encontrados: três motos de luxo; duas motos de motocross; quatro carros de luxo; um jet ski; documentos e anotações de agiotagem; e uma espingarda. Todos os itens foram apreendidos.

De acordo com as informações da polícia, a vítima desapareceu na data e nunca mais foi encontrada. Após investigações, o SHPP chegou a dois suspeitos do sequestro, homicídio e ocultação do cadáver do homem. Foram expedidos seis mandados de busca domiciliar, além do mandado de prisão da dupla suspeita.

Existem imagens que mostram os suspeitos conversando com a vítima nas proximidades da Estação Brás Cubas. O corpo da vítima ainda não foi encontrado.