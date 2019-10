SHPP prende suspeitos por tráfico de drogas durante busca por desaparecido

Durante busca de desaparecido, o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) prendeu, na noite de terça-feira (30), três suspeitos por tráfico de drogas em Mogi. Entre eles estava o homem sumido desde o último sábado (26). Com eles, foram apreendidos 45 pinos e 66 invólucros de cocaína, além de R$ 360.

Em decorrência de investigações de desaparecimento de pessoa e de veículo, por voltas das 19 horas, um declarante informou ao SHPP que o um de seus funcionários estava desaparecido com o veículo da empresa e que não tinha mais contato com ele.

Aproveitando que o veículo tinha rastreador, a equipe de investigadores do SHPP iniciou os trabalhos para localização do carro, que foi encontrado num mercado de Jundiapeba. Um homem conduzia o veículo, mas não soube informar o paradeiro do desaparecido. No entanto, deu aos investigadores um possível endereço onde poderia estar.

No local, a equipe bateu na porta e foram atendidos por um suspeito, que ao ver os policiais se assustou, correu e pulou a janela do apartamento, acompanhado de outro suspeito. Neste momento, os investigadores já estavam dentro do apartamento e prenderam outros dois suspeitos. De imediato, a equipe encontrou as drogas e o dinheiro apreendidos.