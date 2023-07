Sindpesp diz que mesmo com reajuste estado ainda pagará um dos piores salários para a Polícia Civil

No próximo mês, policiais civis paulistas terão acréscimo médio de 18% em seus vencimentos. Contudo, São Paulo continuará pagando um dos piores salários do País para a instituição. Essa é a análise do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), que tem como base o aumento que está sendo concedido para a categoria em outros estados brasileiros.

O reajuste autorizado, meses atrás, pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), não será suficiente para recompor as perdas da Polícia Civil Bandeirante, que ainda aguarda a prometida valorização. Mesmo sendo o estado mais rico da federação em termos de arrecadação, São Paulo não é o que instituiu maior incremento no holerite para as suas forças de segurança.

Para se ter uma ideia, no Paraná, haverá reajuste progressivo de agosto de 2023 a agosto de 2026. O aumento vai alcançar todas as funções da Polícia Civil, conforme reestruturação da instituição aprovada, recentemente, pela Assembleia Legislativa daquele estado e já enviada para a sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). Para Jacqueline Valadares, presidente do Sindpesp, chama a atenção a diferença da política salarial adotada entre um estado e outro no Brasil:

“Enquanto um delegado de Polícia de São Paulo em início de carreira (3ª classe) terá vencimentos de R$ 15.037, já contando com o novo reajuste, válido a partir de agosto, no Paraná o salário foi reajustado para R$ 21.087. E lá já estão garantidos, por lei, aumentos para os próximos três anos, ou seja, até 2026, quando o holerite inicial chegará a R$ 26 mil”, compara Jacqueline.

Esses valores estão previstos na tabela de salários do pacote de benefícios da Polícia Civil do governo paranaense. Na proposta, para um delegado de 1ª classe, nível IX, topo da carreira, o subsídio em agosto deste ano será de R$ 32.769, e em 2026 atingirá R$ 41.845.

Distrito Federal

Na última semana, policiais civis do Distrito Federal conquistaram reajuste médio de 18%. Medida Provisória (MP) da Presidência da República estabeleceu o aumento em duas parcelas: 9% em agosto e outros 9% em janeiro de 2024.

Embora o percentual seja igual à média de São Paulo, delegados de 3ª classe em início de carreira no Distrito Federal passam a receber R$ 19.745 já em agosto e R$ 21.449 a partir de janeiro de 2024:

“Melhores salários refletem positivamente para a população; incentivam os servidores da Polícia Civil a se manterem na carreira, trabalhando com mais dedicação para o esclarecimento e o combate efetivo à criminalidade, sem precisarem buscar outras fontes de renda. A baixa remuneração é um dos fatores que, sem dúvida, contribui para o déficit de mais de 16,5 mil policiais civis em São Paulo. Outras carreiras e estados se tornam, assim, mais atraentes”, alerta Jacqueline.

São Paulo, o estado mais rico

Pagando R$ 15.037 a partir de agosto deste ano, São Paulo passa a ocupar o 22º lugar entre 26 estados e o Distrito Federal no ranking de salários de delegados em início de carreira. Antes, era o 24º. São Paulo ficará à frente apenas de Minas Gerais (R$ 14.271), do Amapá (R$ 13.651), do Espírito Santo (R$ 11.260), da Bahia (R$ 13.032) e, por último, da Paraíba (R$ 12.574). Amapá e Bahia não informaram ao Sindpesp sobre reajustes.

Segundo o ranking elaborado pelo sindicato e que abarca informações prestadas pelos estados, Mato Grosso é o que tem a melhor remuneração inicial para delegados - R$ 25.407.