Smart Mogi captura mais um procurado por tráfico de drogas

O Smart Mogi, programa de segurança por monitoramento com câmeras de reconhecimento facial, identificou um homem procurado pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na noite de sexta-feira (07/11), em Jundiapeba.

O suspeito estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do distrito aguardando para ser atendido e, após passar em consulta médica, foi abordado por Guardas Civis Municipais. A equipe foi ao local depois que uma das 210 câmeras do Smart – que é integrado ao banco de dados do Programa Muralha Paulista, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo – leu o rosto do suspeito e enviou um alerta ao Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura de Mogi.

No COI, os profissionais da Secretaria Municipal de Segurança fizeram a checagem das informações no sistema e confirmaram que se tratava de uma pessoa com mandado de prisão em aberto, com pena de 13 anos e 4 meses pendente de cumprimento.

O homem foi conduzido pelos GCMs à Central de Polícia Judiciária, onde foi preso e ficou à disposição das autoridades competentes. A população pode entrar em contato com o COI pelo telefone 153 (24 horas por dia e gratuito).