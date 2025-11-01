Envie seu vídeo(11) 4745-6900
01/11/2025
Polícia

Smart Mogi flagra carro roubado; GCM detém dois e devolve veículo às vítimas

Veículo foi levado em assalto no dia 5 de outubro; Câmeras de monitoramento identificaram placa clonada e GCM foi acionada

01 novembro 2025 - 16h00Por de Mogi
Smart Mogi flagra carro roubado; GCM detém dois e devolve veículo às vítimasSmart Mogi flagra carro roubado; GCM detém dois e devolve veículo às vítimas - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal recuperou na tarde de sexta-feira (31/10) um carro que havia sido roubado em Quatinga, no dia 5 de outubro. A placa clonada foi identificada pelas câmeras de monitoramento Smart Mogi - a GCM foi imediatamente acionada, recuperou o veículo e deteve os suspeitos. 

A ocorrência foi registrada enquanto a GCM realizava patrulhamento preventivo pelo distrito de Taiaçupeba. A equipe recebeu uma denúncia pelo Centro de Operações Integradas (COI) de que havia um veículo clonado circulando pela região.

Os guardas localizaram o carro e fizeram a abordagem. Com o apoio do COI, a equipe consultou os dados do carro e identificou divergência de informações. 

Foi constatado que a placa havia sido clonada de um veículo original da cidade de Mauá e que o carro que circulava na rua Professora Lucinda Bastos  havia sido roubado na Estradas das Varinhas, em Quatinga, no dia 5 de outubro.

“Este é mais um caso de crime solucionado com sucesso graças ao sistema de monitoramento Smart Mogi, implementado na nossa cidade por determinação da prefeita Mara Bertaiolli. O investimento integra as ações de segurança e contribui para tornar Mogi mais segura para os cidadãos”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Durante o assalto, a vítima foi baleada no braço e os suspeitos fugiram.

Os dois ocupantes do veículo recuperado foram encaminhados à Central de Flagrantes e apresentados à autoridade policial de plantão.

Eles foram presos pelos crimes de adulteração e receptação de veículo.

O veículo já foi devolvido para o proprietário, que agradeceu a GCM pela agilidade na condução da ação e solução do caso. 

A população pode fazer denúncias ao COI pelo telefone 153, que atende 24 horas por dia.

