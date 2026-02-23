Smart Mogi flagra tentativa de furto no antigo prédio da Delegacia da Mulher e dois homens são preso

As câmeras do programa Smart Mogi flagraram, no início da madrugada deste domingo (22/02), uma tentativa de furto no antigo prédio da Delegacia de Defesa da Mulher, na Vila Oliveira. Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal e os equipamentos foram recuperados.

Por volta da 0h30 deste domingo, os dois homens foram flagrados retirando objetos do prédio. O Centro de Operações Integradas (COI) acionou a viatura da Guarda Civil Municipal que avistou os homens do outro lado da rua, com os objetos furtados. Com eles foram recuperados um condensador de ar, calhas e fios. Os dois confessaram o crime e foram presos.

Os dois acusados foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram presos e à disposição da Justiça. Já os objetos furtados ficaram à disposição dos responsáveis pelo local.

“O Smart Mogi é uma ferramenta importante para a segurança da população de Mogi das Cruzes, com as câmeras de monitoramento, os equipamentos de reconhecimento facial e de leitura de placas de veículos. Estes investimentos da Prefeitura, junto com o trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal e os órgão de segurança do Estado, vêm trazendo resultados positivos, com queda nos índices criminais”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Uma outra ocorrência com participação do Smart Mogi, um veículo com placas adulteradas foi localizado na rua Doutor Rômulo Pasqualini, no Jardim São Pedro. O automóvel havia passado por um equipamento com leitura de placas do Smart Mogi, que verificou a divergência.

O motorista e sua esposa foram abordados e a equipe da Guarda Civil Municipal, que confirmou a adulteração da placa. O veículo e o responsável foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências legais e permaneceram à disposição da Justiça.

Violência doméstica

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (20/02), acusado de agredir a ex-companheira, na Vila Estação. O acusado, que já tinha passagem pela polícia por tentativa de feminicídio, permaneceu detido pela agressão e por desrespeitar medida protetiva concedida pela Justiça.

A equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento na região da Vila Estação, quando foi acionada pela vítima, que denunciou a agressão. O agressor foi encontrado na avenida das Orquídeas, onde foi abordado e detido.

Já a vítima teve o acolhimento da Patrulha Maria da Penha e, após atendimento médico, compareceu na Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.