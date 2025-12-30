Smart Mogi identifica dois procurados pela Justiça e veículo com placa trocada

O Smart Mogi, programa de monitoramento por câmeras com reconhecimento facial da Prefeitura de Mogi das Cruzes, foi responsável pela identificação de dois procurados pela Justiça e um veículo que estava com a placa de outro, além de documentação com informações divergentes.

O primeiro caso aconteceu na noite de 19 de dezembro, na rua Engenheiro Gualberto, no Centro. Uma equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento preventivo pela região, quando foi avisada pelo Centro de Operações Integradas (COI) que o Smart Mogi havia identificado um procurado pela Justiça. Os guardas conseguiram localizar o homem e, ao consultarem o sistema (que é integrado ao “Muralha Paulista”), constataram que ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

O suspeito, que teve seu mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, foi conduzido pelos GCMs à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já neste domingo (28/12), uma equipe da GCM estava patrulhando na Chácara dos Baianos, no distrito de Jundiapeba, quando foi avisada pelo COI que o Smart Mogi identificou um veículo com placa trocada num trecho da rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro.

Os guardas localizaram o carro e a mulher que o dirigia apresentou documentação com informações divergentes. O emplacamento que estava no veículo está registrado em outro carro e a placa do documento também era diferente.

A condutora foi encaminhada pela GCM à Central de Flagrantes, onde a autoridade de plantão assumiu a ocorrência.

E o terceiro caso ocorreu nesta segunda-feira (29/12), na rodovia Pedro Eroles (SP-88), quando o Smart Mogi identificou um procurado pela Justiça que passava pela via. O sistema também leu a placa do veículo que o suspeito dirigia e ficou constatado que se tratava de um carro adulterado.

O homem era procurado pelo crime de importunação sexual e foi conduzido pelos guardas à Central de Flagrantes.