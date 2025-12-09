Smart Mogi identifica mais um procurado com cinco mandados de prisão

O Smart Mogi continua identificando e gerando prisões de procurados pela Justiça. Na noite desta segunda-feira (08/12), o programa de monitoramento por câmeras com reconhecimento facial flagrou um procurado pela Justiça com cinco mandados de prisão, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, enquanto passava por consulta médica.

Quando o suspeito entrou na UPA, as câmeras já fizeram a identificação e enviaram um alerta para o Centro de Operações Integradas (COI). Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi até a unidade de saúde e, quando chegou, o suspeito já estava em atendimento médico.

O homem, que estava sendo procurado pelo crime de furto, foi informado pelos guardas sobre a sua identificação e, sem oferecer resistência, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi detido e ficou à disposição da autoridade policial de plantão.

Tráfico de drogas

Ainda na noite de segunda-feira (08/12), por volta das 20h30, a GCM deteve um homem por tráfico de drogas, na Vila Natal. Em patrulhamento de rotina no bairro, a equipe notou que um homem, ao perceber a presença da viatura, correu em direção a um beco, na rua Paris.

O suspeito estava com uma sacola preta nas mãos, que ele jogou no chão durante a tentativa de fuga. Os GCMs o alcançaram e, na abordagem, encontraram com ele dois celulares, dinheiro trocado e algumas porções de substância análoga a entorpecentes, além de outra sacola com drogas.

Na sacola que ele jogou no chão, também havia entorpecentes, sendo, no total, três unidades de ecstasy, 104 peças de haxixe, 958 porções de cocaína, 1.300 de crack, 639 de maconha e 27 de lança-perfume, além de R$ 120 em espécie.

A GCM encaminhou o suspeito à Central de Flagrantes, onde a autoridade de plantão tomou as devidas providências.