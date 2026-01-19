Smart Mogi identifica procurado pela Justiça e GCM prende um por tráfico no fim de semana

As forças de segurança da Prefeitura de Mogi das Cruzes atuaram em todos os bairros da cidade neste fim de semana e a Guarda Civil Municipal deteve duas pessoas, uma que era procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas e foi identificada pelo Smart Mogi e outra que foi flagrada vendendo entorpecentes.

O primeiro caso ocorreu na Vila Natal, no sábado (17/01). Uma equipe da GCM fazia patrulhamento de rotina no bairro quando percebeu uma movimentação suspeita de algumas pessoas na rua. Quando perceberam a presença da viatura, alguns dos integrantes do grupo gritaram o termo “moiô”, gíria usual no meio criminoso para avisar que o policiamento chegou.

Os guardas se aproximaram e os suspeitos fugiram, cada um em uma direção, mas a equipe conseguiu alcançar um dos homens, que estava com uma sacola preta nas mãos. Dentro da bolsa plástica, havia substâncias aparentando ser crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie trocado.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que vendia drogas há um tempo. Os GCMs o detiveram por tráfico de entorpecentes e o conduziram à Central de Flagrantes, onde também foram entregues o dinheiro e as substâncias apreendidas à autoridade policial de plantão.

Smart Mogi

Já o segundo caso ocorreu no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar. O Smart Mogi, programa de monitoramento por câmeras da Prefeitura, identificou, por meio de um equipamento de leitura facial, um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas e enviou um alerta imediato ao Centro de Operações Integradas (COI).

Uma equipe foi ao local e, na abordagem, confirmaram que se tratava de um foragido da Justiça. Ele foi levado pelos guardas à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.