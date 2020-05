Sobrinho de empresária e mais oito são capturados por roubar R$ 68 mil de empresa

Nove pessoas foram presas pela Polícia Militar, durante a madrugada desta quarta-feira, 20, nas cidades de Santa Isabel e Arujá. A quadrilha é acusada de roubar R$ 68 mil de uma empresa fabricante de fraldas. Dentre os presos está o sobrinho da proprietária da fábrica alvo do assalto.

Segundo a Polícia Militar, o assalto teria sido planejado pelo grupo, especialmente por haver informações privilegiadas de pessoas ligadas à dona da fábrica.

Bandidos teriam aguardado a chegada de um caminhoneiro, que vinha do Paraná após uma entrega, para intercepta e roubar a alta quantia em dinheiro vivo.

O que o bando não esperava era que a polícia recebesse detalhes do crime. Policiais Militares (PMs) de Santa Isabel e Arujá, então, realizaram um grande cerco para prender todos os indivíduos.

Segundo a PM, a maior parte do bando foi presa em Arujá. Os presos eram os responsáveis por interceptar as vitimas. Em relação à ação ocorrida em Santa Isabel, de acordo com a polícia, as prisões foram do sobrinho da dona da fábrica e um funcionário, que teriam participação no planejamento do crime.

Até a publicação desta reportagem, o DS aguardava para ver a definição de quais crimes o grupo iria responder, bem como se todos iriam ser enquadrados em flagrante pelo assalto frustrado.