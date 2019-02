Sobrinho de pastor é o responsável por atirar na cabeça de jovem, diz polícia

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) identificou o responsável por atirar e matar Mirele Peixoto Souza Teodoro, 22 anos, no início de janeiro deste ano, em Mogi das Cruzes. O corpo da vítima foi localizado em uma região de mata no bairro do Taboão. Segundo o delegado Rubens José Ângelo, responsável pelas investigações, o suspeito é sobrinho do pastor, que foi preso há quase um mês.

A 2ª Vara Criminal mogiana expediu mandado de prisão temporária contra o suspeito. Agora, o objetivo da polícia é o de localizá-lo para obter mais detalhes do crime. A participação dele foi descoberta a partir de interceptações telefônicas.

O delegado explicou que o sobrinho do pastor foi quem vitimou Mirele, com três disparos na cabeça, próximo a orelha. "Ele (suspeito foragido) tem vários antecedentes criminais pelos crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo", explicou Rubens.

Entenda o caso

O corpo de Mirela foi encontrado no dia 15 de janeiro, em uma região de mata, na Estrada do Taboão, em Mogi das Cruzes. Quase dez dias depois, a polícia conseguiu prender um pastor em Suzano. Ele é o ex-sogro da vítima. Na época da prisão, o suspeito negou participação no crime.