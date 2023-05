SP abre concurso público para preencher 200 vagas de alunos-oficiais da PM

O Governo do Estado autorizou a abertura das inscrições de concurso público com 200 vagas para Aluno-Oficial PM, de ambos os sexos.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (18).

As inscrições vão de 24 de maio a 22 de junho e devem ser feitas no site da Vunesp, responsável pela organização do concurso.

Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos exceto para quem já pertence aos quadros da PM e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

A remuneração básica inicial para o cargo de Aluno-Oficial PM é de R$ 3.815,03, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

Este é o primeiro concurso público para reforço do efetivo da PM da atual gestão. Estão autorizadas outras 5,4 mil vagas para contratação de soldado 2ª classe. O edital com 2,7 mil dessas vagas deve ser publicado ainda no primeiro semestre.