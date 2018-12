Submetralhadora usada para ataques às forças de segurança é apreendida em Ferraz

Investigadores, do 1º Distrito Policial (DP), em Ferraz de Vasconcelos, prenderam uma mulher, de 47 anos, e apreenderam uma submetralhadora e munições. A ação aconteceu nessa segunda-feira (17), em uma comunidade carente conhecida como 'Boca do Sapo', região do Jardim Margarida.

O objetivo da ação dessa segunda-feira era capturar um criminoso, que é integrante de uma facção criminosa e age como uma espécie de 'sintonia' - chefe - na região. Porém, o bandido fugiu após ver a chegada das equipes policiais.

Durante a fuga, policiais flagraram o criminoso entrando em um imóvel e escapando. Investigadores entraram na casa e encontraram a submetralhadora e duas munições. Na ocasião, uma mulher estava na propriedade e foi presa.

Há indícios de que esta submetralhadora seja a mesma usada para repelir ações policiais na região. Em outras ocasiões, bandidos atiraram contra agentes, em represália a ações de tráfico de drogas e roubos em geral.

Outra suspeita é que este criminoso foragido era o responsável por um cemitério clandestino descoberto pela Polícia Civil, em outubro deste ano, no Jardim Soeiro, divisa com a Zona Leste de São Paulo. Ao menos, três corpos foram desenterrados do local.

Represálias

O imbróglio sobre a possível transferência de líderes da cúpula de uma facção criminosa, em Presidente Venceslau, no interior, pôs em alerta forças de segurança do país, principalmente de São Paulo. Com receio de possíveis represálias, policiais reforçaram ações na cidade interiorana, mas também vem fazendo com que policiais do Alto Tietê intensifiquem ações contra o crime organizado da região.

Segundo a polícia de Ferraz, a submetralhadora apreendida seria usada para ataques na região.