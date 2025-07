Sul-africana procurada por estelionato é presa em Suzano

Uma sul-africana, de 38 anos, procurada em Penápolis por estelionato, foi presa na manhã desta quinta-feira (03), em Suzano. A suspeita participou de um golpe contra uma moradora da capital paulista, que teve prejuízo de R$ 39 mil.

Segundo a polícia, durante uma fiscalização de trânsito na rua Doutor José Santel Neto, Jardim Suzanopolis, a equipe abordou um veículo ocupado pela foragida e seus três filhos, com idades entre 03 e 10 anos.

Na consulta dos dados pessoais, os agentes constataram que existia um mandado de prisão preventiva emitido em Penápolis, em 11 de maio de 2023, por conta de um processo de estelionato que iniciou em 2021.

Ainda segundo a polícia, no Boletim de Ocorrência elaborado em junho de 2021 na capital paulista, a vítima relata que iniciou uma troca de mensagens com um homem pelas redes sociais e que o interlocutor a cativou com promessas de relacionamento afetivo e passou a pedir valores em dinheiro.

O primeiro pedido foi de um depósito de R$ 4 mil, que seria usado para liberar um documento expedido em Brasília; o segundo, de R$ 10 mil, para liberar uma mala; o terceiro foi de R$ 25 mil. Os dois primeiros depósitos foram feitos na conta da mulher capturada em Suzano.

A suspeita mora no Brasil desde 2014. Em 2015 foi presa por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Por esse crime, ela cumpriu 2 anos e seis meses em regime fechado.

As crianças foram entregues a uma amiga indicada pela mãe e o veículo entregue a um amigo da família. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Suzano, a abordada permanece à disposição da Justiça.