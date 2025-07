Supeito de estuprar e matar mulher em Mogi é preso

Um homem suspeito de estuprar e matar uma mulher em Biritiba Ussú há sete anos foi preso nesta quarta-feira (30), em Mogi das Cruzes.



O crime aconteceu em abril de 2018. A vítima foi encontrada morta, com ferimentos no corpo e sinais de violência sexual, em um saco plástico em uma represa na estrada São Lázaro Boa Vista, em Biritiba Ussú – Mogi das Cruzes.



Segundo o Setor de Homicídio de Proteção à Pessoa (SHPP), a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada pelo suspeito que a estuprou, matou e jogou na represa.



Durante a investigação, o suspeito, que já possui antecedentes por estupro, foi identificado. Os agentes do SHPP cumpriram o mandado de prisão temporária.



No interrogatório, o suspeito confessou o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Mogi das Cruzes.