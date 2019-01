Suspeita de enganar e trocar cartões de idosos em bancos é presa no Centro de Suzano

Uma mulher, de 33 anos, foi presa, nesta sexta-feira (4), após ser flagrada trocando o cartão de um correntista, em uma agência bancária, na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano. A ação foi flagrada por câmeras de monitoramento do banco. Com ela, foram encontrados 39 cartões de diferentes bancos, além de uma máquina de cartão de crédito.

A denúncia sobre o crime foi enviada ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Policiais seguiram à agência, por volta das 8 horas, e conseguiram localizar a estelionatária. Por enquanto, a vítima não foi encontrada.

Para os policiais, a suspeita admitiu o crime e apresentou outros cartões -- a hipótese é de que sejam de outros golpes semelhantes na região. Ela, porém, não revelou se agia na companhia de outras pessoas. A mulher mora no Jardim Iguatemi, região de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a PM, na maioria das vezes, esse tipo de ação tem como alvo principal idosos. Em boa parte das vezes, os golpistas enganam as vítimas, com falsa promessa de oferecer ajuda para algum tipo de transação bancárias. Assim que aceitam, as vítimas acabam revelando alguns dados, como, por exemplo, a senha.

À reportagem, a polícia reforçou que, caso alguém tenha sido vítima desse tipo de crime, deve procurar a delegacia.