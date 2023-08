Suspeita de estrangular estampador em Itaquá é presa pela Polícia Civil

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta terça-feira (8), uma vendedora, de 48 anos, apontada pelas investigações como autora do assassinato de um estampador, que tinha 31 anos e foi encontrado morto na manhã de 15 de março de 2021 na Rua Jacareí, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. Ela nega participação no crime.

De acordo com as investigações, a suspeita é ex-sogra da vítima. Deivid Nunes Guimarães, segundo a Homicídios, foi encontrado morto na via às 6h35 daquele dia, com um saco plástico na cabeça.

No curso das investigações sobre o caso, o Setor de Homicídios descobriu a autoria do crime. A delegacia especializada pediu à Justiça a prisão temporária e autorização para fazer busca domiciliar. O pedido foi acatado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba.

A mulher foi presa nesta terça, em cumprimento aos mandados expedidos pela Justiça. A vendedora foi detida em sua casa, no Jardim Silva Teles, região de Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a causa da morte da vítima se deu por asfixia por constrição cervical na modalidade mista (estrangulamento e esganadura).

“Ressalte-se que o crime em tela foi praticado contra a vítima com requintes de crueldade, malvadez, demonstrando a frieza e desumanidade de seu algoz, denotando que foi asfixiado”, detalhou a Homicídios.

Agora, o SHPP de Mogi dará prosseguimento às investigações sobre a suspeita, que permaneceu detida.