Polícia

Suspeito dá 'cavalo de pau' para fugir da polícia em Itaquá; mil porções de drogas são apreendidas

Homem conseguiu fugir por um terreno baldio na avenida Ferreira de Menezes

02 dezembro 2025 - 12h02Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

A polícia militar localizou e apreendeu um carro e 1.061 porções de entorpecentes na avenida Ferreira de Menezes, em Itaquaquecetuba, na noite da última sexta-feira (28). O condutor do veículo fugiu do local.

Segundo o Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento pelo bairro Sousa Campos, a equipe visualizou um veículo trafegando no contrafluxo que, ao notar a presença policial, iniciou fuga em alta velocidade.

Já na avenida Ferreira de Menezes, o suspeito deu uma manobra conhecida como “cavalo de pau”, desembarcou do veículo e conseguiu fugir por um terreno baldio.

Na busca veicular, foram localizados os documentos do homem e uma sacola com 801 invólucros de cocaína e 260 de maconha. O carro, drogas e documentos foram apreendidos.

O caso foi registrado como apreensão de entorpecentes e veículo na Delegacia de Itaquá.

