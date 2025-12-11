Suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira é preso em Suzano

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (10), acusado de agredir e ameaçar sua ex-companheira, de 37 anos, em Suzano.

Segundo a Polícia Militar, o caso teve início na terça-feira (9), quando a mulher acionou a PM relatando ter sido agredida durante uma discussão na residência do casal, localizada no Jardim Dora. Como o suspeito não estava no local, os policiais a orientaram e a conduziram à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano para registro da ocorrência.

Segundo a vítima, ao retornar para casa, percebeu que o ex-companheiro havia retirado alguns pertences do imóvel. Em seguida, o suspeito enviou uma foto de uma arma de fogo com a mensagem “Tô pondo as balas”. A mulher decidiu passar a noite na casa de familiares.

Na manhã de quarta-feira (10), por volta das 5 horas, a vítima retornou ao endereço e encontrou o suspeito, dando início a uma nova discussão e agressões físicas. Ainda segundo a polícia, as lesões ficaram visíveis no pescoço e braço da vítima.

Por volta das 7 horas, a mulher solicitou apoio policial e indicou aos agentes o local de trabalho do suspeito, no Jardim Leblon.

No local, o homem negou as agressões e afirmou que a ex-companheira teria ido à empresa para ameaçá-lo, dizendo que o colocaria na cadeira caso ele não retomasse o relacionamento. O suspeito ainda alegou que as brigas começaram três dias antes, após a mulher acusá-lo de traição e danificar seu celular.

Sobre os itens retirados da residência, como uma televisão e uma cama, ele disse serem seus. As equipes vistoriaram o local de trabalho, mas não encontraram a arma fotografada.

A ocorrência foi apresentada na DDM de Suzano como violência doméstica, agressão e ameaça. O suspeito permanece à disposição da Justiça.