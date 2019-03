Suspeito de ameaçar e agarrar mulheres próximo à escola é preso no Jardim Imperador

Um homem suspeito de ameaçar, tentar roubar e agarrar mulheres foi preso na manhã desta sexta-feira (29), na Rua Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, em Suzano. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a suspeita é que o indivíduo esteja agindo na região há dias, principalmente tendo como alvo mulheres.

Na manhã desta sexta-feira, o suspeito tentou roubar três mulheres, além de agarrar outras vítimas - as quais ainda não compareceram ao distrito policial central. No entanto, ele não conseguiu concluir as ações criminosas.

Guardas receberam informações quanto aos crimes, e seguiram à região do Jardim Imperador. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Ele ainda chegou a resistir à prisão, o que motivou a ser algemado. De acordo com a GCM, as vítimas da tentativa de assalto relataram que o suspeito era violento.

O indivíduo foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil não tinha confirmado por quais crimes o suspeito responderia, tampouco se novas vítimas chegaram ao distrito policial.