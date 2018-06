Suspeito de arremessar gata por mais de cinco metros é preso no Centro de Suzano

O suspeito flagrado arremessando uma gata por mais de cinco metros, no dia 6 deste mês, foi detido pela Polícia Civil durante a manhã desta segunda-feira (25). Ele foi encontrado num salão de beleza, na Rua Monsenhor Nuno, no Centro de Suzano.

Uma denúncia levou investigadores à região central da cidade. O suspeito aguardava para ser atendido, quando foi detido. Ele não resistiu à prisão. Segundo a polícia, o homem foi levado ao distrito central, onde a investigação foi aberta.

De acordo com o delegado titular, Edson Gianuzzi, a detenção teve participação da população. Ele reforçou a importância do suzanense em denunciar crimes, assim auxiliando ao trabalho da polícia. "Quando há essa união (polícia e população) o resultado é sempre satisfatório. Temos canais de denúncias e, por muitas vezes, elas são as que mais nos ajudam".

Comoção

Um vídeo expondo o caso causou comoção e revolta nas redes sociais. Desde o crime, o vereador e membro da Ong Pas (Projeto Adote Suzano), Lisandro Frederico, pedia ajuda de suzanenses para que, enfim, o suspeito fosse detido. Segundo ele, este é o terceiro caso de maus-tratos a animais.

"Nos últimos 6 meses, a gente viu crimes semelhantes. Venho acompanhando junto à Polícia Civil, e é inegável que esse tipo de delito vem recebendo muita atenção das forças policiais. Com isso, as pessoas percebem que os animais tem direitos, e quem maltratá-los será punido", frisou.

Frederico, porém, lamentou que situações como esta não punam do modo correto. Para ele, as leis são brandas. "Infelizmente, ainda dependemos de avanços no Legislativo Federal. Existem projetos que tramitam há anos para aumentar essas penas".