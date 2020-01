Homem é preso após espancar e matar idoso por ciúmes da namorada no Dona Benta

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou nesta quarta-feira, 22, que o suspeito de assassinar o aposentado Nilo Martins Faial, de 76 anos, no dia 15 deste mês, no Jardim Dona Benta, em Suzano, foi preso temporariamente. De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, responsável pelo caso, o crime foi cometido por ciúmes.

O desfecho do caso começou a se montar na terça-feira, 21. Policiais da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) conduziram um indivíduo à sede do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, para prestar depoimento sobre uma suspeita de que teria ligação ao espancamento e morte de um aposentado. Investigadores do SHPP ouviram o suspeito detido.

Segundo o delegado Rubens José Ângelo, os policiais da delegacia especializada realizaram diligências, em busca de mais informações sobre os fatos ocorridos no dia do crime. "Foi apurado que o autor namorava a inquilina e moradora da casa de baixo da vítima Nilo. E passou a nutrir ciúmes, quando o idoso deu presentes para ela", explicou.

O delegado do SHPP falou ainda sobre o ataque cometido pelo suspeito ao aposentado. "O autor foi à casa da namorada com uma faca. Passou a gritar para ela abrir o portão e começou a chacoalhar o portão. O senhor Faial ouviu e jogou um pedaço de azulejo no suspeito. Isso o deixou ainda mais irritado". Instantes depois, o suspeito pulou o muro, invadiu a casa do idoso e o espancou.

"A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu posteriormente em decorrência das agressões sofridas", frisou o delegado, que acrescentou dizendo que a 2ª Vara Criminal de Suzano expediu mandado de prisão temporária de 30 dias contra o suspeito. Neste caso, atuaram todos os policiais do SHPP.