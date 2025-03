Suspeito de atirar em mulher que estacionava em casa na Vila Amorim é baleado e morto

O suspeito de atirar em uma mulher que estacionava o carro na garagem foi baleado e morto após troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (26), na Estrada do Areião, no Monte Sion. O homem foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia identificou o homem ao verificar crimes semelhantes. Ele já havia sido condenado e era considerado como procurado por fugir da cadeia, onde cumpria pena por diversos latrocínios (roubo seguido de morte).

Com o suspeito identificado, a polícia foi até a casa do suspeito. O pai reconheceu seu filho e confirmou que era o autor do crime. A Polícia Civil fez o pedido de prisão temporária do suspeito, que morreu na tarde desta quarta.

O caso

Uma mulher foi baleada, em Suzano, no momento em que chegava em casa e estacionava o carro na garagem. O crime ocorreu na Rua Joaquim Garcia de Souza, na Vila Amorim, na noite desta terça-feira (25).

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que um assaltante aborda a vítima no portão e invade a garagem da residência. Em seguida atira na vítima e leva o carro.

O automóvel foi encontrado abandonado no Jardim Maitê. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.