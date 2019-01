Suspeito de caça ilegal é morto ao tentar atacar guarda e policial militar

A polícia de Salesópolis tenta identificar o suspeito morto, após atacar policiais e guardas, no Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Padre Dória. O indivíduo estaria na companhia do comparsa realizando atividades ilícitas, como a extração de palmito e a caça de animais.

A ação, que culminou na morte do suspeito, foi realizada nessa terça-feira (29). Informações obtidas pelas forças de segurança apontaram que pessoas teriam montado um acampamento, de modo irregular, com a finalidade para práticas sem autorização.

Buscas foram realizadas e o acampamento foi localizado, em uma área mais fechada do parque. Foi então que um indivíduo saiu correndo e escapou. Outro pegou um facão e tentou atacar um policial da Ambiental e uma guarda. Mas, o ataque foi frustrado, depois que o policial atirou duas vezes.

O suspeito baleado foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto-Socorro da cidade. A arma do policial foi apreendida, em decorrência da investigação.