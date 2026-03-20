Suspeito de esfaquear e matar jovem em frente a adega é preso em Ferraz

A Polícia Militar de Ferraz de Vasconcelos prendeu, na manhã desta sexta-feira (20), o suspeito de esfaquear e matar um jovem após discussão em frente de uma adega. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18), na Avenida Brasil, em Ferraz.

Segundo o Capitão do Policiamento de Ferraz, André Belarmino, populares teriam se reunido na periferia da cidade para “pegar” o indivíduo por estarem revoltados com a situação. “Foi informado de que o suspeito estaria em algum local da área de mata, então a nós acionamos o helicóptero Águia, fizemos buscas, mas não o encontramos”.

Já na manhã desta sexta-feira, novas informações, indicaram que o indivíduo estaria circulando pela área central de Ferraz. “As equipes fizeram o patrulhamento e, com o apoio da central de monitoramento, localizaram a rua onde o suspeito estava”, informou Belarmino.

Notando a movimentação da polícia, o homem empreendeu fuga e foi acompanhado até ser detido. “Ele chegou a pular alguns muros e até atravessar a linha do trem. Dois dos nossos policiais conseguiram fazer a prisão, mas ele resistiu e precisou ser algemado”, concluiu o capitão.

O suspeito foi levado sob custódia ao DP de Ferraz de Vasconcelos onde ficou preso à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Um jovem de 21 anos morreu após ser esfaqueado em frente de uma adega, na madrugada desta quarta-feira (18), na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito, de 44 anos, havia fugido após o crime.

No local, os policiais apuraram que a vítima havia se envolvido em uma discussão com indivíduos desconhecidos quando, durante o desentendimento, um deles sacou uma faca e desferiu os golpes. Após ser ferido, o jovem foi socorrido e levado ao Hospital São Marcos, em Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A família da vítima diz que ele foi atacado sem motivos.

Foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. As diligências para localizar e prender o autor do crime resultaram na prisão dele na manhã desta sexta-feira (20).