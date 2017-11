Suspeito de espancar criança de 1 ano e seis meses é preso pela Polícia Civil de Ferraz

Um homem, de 23 anos, foi preso nesta segunda-feira (6) suspeito de ter espancado a filha da ex-companheira, em Ferraz de Vasconcelos. A criança têm 1 ano e seis meses. A prisão ocorreu num condomínio, localizado no bairro do Rodeio, em Mogi das Cruzes. A Justiça expediu mandado de prisão temporária de 30 dias contra o suspeito.

O homem estava foragido desde o dia 28 de outubro, quando espancou a ex-amásia e a filha dela, na casa das vítimas, na Rua Trajano, na Vila Santa Margarida. No dia do crime, ele chegou a sofrer uma tentativa de linchamento, porém conseguiu correr e se esconder na casa de familiares. Até mesmo uma facção criminosa, que age dentro e fora de presídios do país, queria encontrá-lo.

As investigações para capturá-lo duraram pouco menos de uma semana. Por ter saído do flagrante, a prisão do suspeito era possível somente com mandado de prisão temporária. De acordo com a Polícia, quando foi detido, o suspeito não tentou nenhuma reação. Ele admitiu as agressões.

Ainda segundo a Polícia, em Mogi, o crime organizado do bairro em que o homem foi encontrado chegou a descobrir sobre o fato e planejava um motim. Inclusive queimando barracos.

O caso foi coordenado pelo delegado do 1º Distrito Policial (DP) de Ferrz, Marcio Cursino, e a equipe do chefe Armando.