Suspeito de furtar Unidade de Saúde da Família é preso em Mogi

Um homem foi preso após tentar furtar um compressor da Unidade de Saúde da Família da Chácara Guanabara, em Mogi das Cruzes.

O caso aconteceu na tarde do domingo (7). O flagrante foi possível após denúncia feita por moradores do bairro através do totem de segurança instalado em frente à escola municipal Professora Cenira Araújo Pereira.

Uma viatura da Guarda Municipal foi encaminhada para o local e deteve o homem.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil e o homem ficou preso e à disposição da Justiça.

Totens de segurança

A Prefeitura instalou 40 totens de segurança instalados em espaços públicos e em frente a escolas. O monitoramento é feito pela Guarda Municipal no Centro de Operações Integradas (COI), que reúne as estruturas de inteligência e tecnologia em segurança pública.

Os totens funcionam como se fossem bases da Guarda e a população pode ter contato direto com o COI, por meio do equipamento. Além disso, ele conta com câmeras direcionais de monitoramento e uma câmera com abrangência de 360 graus.

O trabalho também conta com a instalação da muralha digital inteligente nas entradas e saídas da cidade e em vias de ligação entre as regiões de Mogi. Estes equipamentos conseguem identificar a circulação de veículos utilizados em crimes, bem como aqueles com pendências, como queixas relativas a furto ou roubo.

A população também pode auxiliar os trabalhos das forças de segurança pública com denúncias pelos telefones 190, da Polícia Militar, e 153, da Guarda Municipal. O atendimento é feito 24 horas por dia.