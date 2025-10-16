Suspeito de homicídio é preso em Itaquá nove anos após o crime

Um homem de 37 anos foi preso nesta quarta-feira (15), suspeito de matar um homem a tiros e facadas em abril de 2016, em Itaquaquecetuba.

O crime aconteceu na rua Peruíbe, no Parque Recanto Mônica. A vítima caminhava pela via quando foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de faca no tórax.

Segundo o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, o crime foi motivado após um desentendimento entre o suspeito e a vítima.

Após trabalho de investigação do SHPP, o suspeito foi identificado e o pedido de prisão preventiva foi concedido pela Justiça.

O homem foi preso no bairro Piatã, também em Itaquaquecetuba, nesta quarta-feira (15), e segue à disposição da Justiça.