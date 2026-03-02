Suspeito de homicídio é preso em Mogi

Um homem, de 26 anos, foi preso no último sábado (28) suspeito de envolvimento no homicídio ocorrido na madrugada do dia anterior, no Jardim São Pedro. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi encaminhado à cadeia pública de Mogi das Cruzes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda na noite de sábado, a Polícia Civil também prendeu em flagrante outro homem durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na mesma região onde aconteceu o crime. No endereço relacionado ao segundo suspeito, foram apreendidos aproximadamente 45 quilos de entorpecentes diversos, além de uma pistola calibre .380, com munições do mesmo calibre, compatível com a arma utilizada no homicídio.

O homem foi indiciado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos.