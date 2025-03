Suspeito de invadir a Prefeitura de Ferraz é preso

Um homem que invadiu a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos foi preso em uma força-tarefa composta pela Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Polícia Civil. O suspeito foi detido nas mediações do bairro Jardim São Fernando.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), ele informou que havia contraído uma dívida no valor de R$ 500 (quinhentos reais) e que pode desespero resolveu invadir um prédio para subtrair algo de valor para pagar a dívida. Segundo ele, não sabia que o local escolhido se tratava do Paço Municipal, mas que aproveitou a chance de entrar no prédio público por uma janela que estava parcialmente aberta.

Ele relata também que pegou algumas coisas de valor, mas que foi surpreendido pelas vozes de uma mulher e um homem (controladores de acesso) e que na fuga acabou derrubando alguns itens no jardim da Prefeitura.

Por meio de imagens do circuito interno do Paço e da Central Integrada do Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, identificou o rosto do suspeito e, traçando a rota de fuga feita pelo indivíduo, montou uma grande operação ostensiva que culminou na prisão do homem que, segundo as autoridades, já respondia por outros furtos e tentativa de roubo.

O suspeito foi levado até a Delegacia local, ficando à disposição da Justiça.