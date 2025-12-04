Suspeito de manter companheira em cárcere é preso em Suzano

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3) suspeito de manter a companheira, de 27 anos, e a filha, de 4 anos, em cárcere privado em Suzano. A vítima relatou violências físicas, ameaças e ciúmes excessivos do parceiro.

Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência na rua Maria José Sampaio, próximo à rodovia Índio Tibiriçá. No local, encontraram a vítima e a filha do casal.

A mulher relatou casos de violência física, psicológica e ameaças de morte constantes com uma arma caso tentasse se separar. Contou ainda que o parceiro a proibiu de levar o lixo para fora de casa por ciúmes.

Na casa, os agentes encontraram um revólver utilizado durante as ameaças com três balas intactas.

O suspeito não estava no local, entretanto a vítima indicou que ele estava em um bar nas proximidades. No endereço, o homem foi abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já no bar, foi localizada a segunda arma do suspeito com seis munições.

O suspeito foi preso em flagrante e o caso registrado como violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo no Distrito Policial Central de Suzano.