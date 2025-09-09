Suspeito de matar casal há cinco anos é preso em Ferraz

Um homem de 23 anos foi preso, nesta terça-feira (9), suspeito do homicídio de duas pessoas, em maio de 2020, em Ferraz de Vasconcelos. As vítimas, um homem e uma mulher, estavam caminhando na rua Belarmina de Juste Franco quando foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo.

Segundo o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, após trabalho de investigação, o suspeito foi indiciado.

O SHPP acredita que ele participava de uma quadrilha que cometeu de três a quatro homicídios em Ferraz. Além disso, foi esclarecido que, quando era menor de idade, o suspeito assassinou um vigilante.

Em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, foi localizada uma pistola calibre .40, com a numeração raspada. O suspeito havia fugido do local.

Ainda segundo o SHPP, em exame pericial de confronto balístico, entre os estojos encontrados na cena do crime e a arma apreendida, foi confirmado o envolvimento do jovem no homicídio.

Após a Polícia Civil pedir e a Justiça decretar a prisão temporária do suspeito, foi cumprido, nesta terça-feira (9), o mandado de prisão.