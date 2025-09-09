Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito de matar casal há cinco anos é preso em Ferraz

Enquanto menor de idade, suspeito assassinou um vigilante

09 setembro 2025 - 14h52Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Um homem de 23 anos foi preso, nesta terça-feira (9), suspeito do homicídio de duas pessoas, em maio de 2020, em Ferraz de Vasconcelos. As vítimas, um homem e uma mulher, estavam caminhando na rua Belarmina de Juste Franco quando foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo.

Segundo o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, após trabalho de investigação, o suspeito foi indiciado.

O SHPP acredita que ele participava de uma quadrilha que cometeu de três a quatro homicídios em Ferraz.  Além disso, foi esclarecido que, quando era menor de idade, o suspeito assassinou um vigilante.

Em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, foi localizada uma pistola calibre .40, com a numeração raspada. O suspeito havia fugido do local.

Ainda segundo o SHPP, em exame pericial de confronto balístico, entre os estojos encontrados na cena do crime e a arma apreendida, foi confirmado o envolvimento do jovem no homicídio.

Após a Polícia Civil pedir e a Justiça decretar a prisão temporária do suspeito, foi cumprido, nesta terça-feira (9), o mandado de prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Romo apreende duas motocicletas na região central e em Palmeiras
Polícia

Romo apreende duas motocicletas na região central e em Palmeiras

GCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversário
Polícia

GCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversário

Suspeito é preso por roubo e duas motocicletas são recuperadas em Ferraz
Polícia

Suspeito é preso por roubo e duas motocicletas são recuperadas em Ferraz

Dois menores são apreendidos por receptação em Mogi
Polícia

Dois menores são apreendidos por receptação em Mogi

Vítima que morreu ao tentar salvar mulher agredida pelo companheiro trabalhou na Prefeitura de Suzano
Polícia

Vítima que morreu ao tentar salvar mulher agredida pelo companheiro trabalhou na Prefeitura de Suzano

Mulher é esfaqueada pelo companheiro enquanto dormia em Suzano
Polícia

Mulher é esfaqueada pelo companheiro enquanto dormia em Suzano