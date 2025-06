Suspeito de matar companheira com socos e chutes é preso em Suzano

Um homem, de 58 anos, suspeito de matar sua companheira com socos e chutes foi preso, nesta terça-feira (10), em Suzano, pela Polícia Militar. Ele estava foragido desde março de 2024, quando foi emitido seu mandado de prisão preventiva. As agressões aconteceram em dezembro de 2021, em São Rafael, na Zona Leste de São Paulo. A vítima morreu em junho de 2022.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais estavam em patrulhamento quando viram o indivíduo e, diante de fundada suspeita, decidiram por abordá-lo.

Em revista, nada foi encontrado. No entanto, fazendo uma pesquisa sobre o homem, foi constatado que se tratava de um procurado. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Suzano e foi preso. Sua irmã tomou ciência da prisão.

O crime

No dia 20 de dezembro de 2021, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Sapopemba com lesões no lado direito do crânio, causadas por agressões de seu companheiro. Ela ficou internada até junho de 2022, quando morreu.

De acordo com o boletim de ocorrência da época, a mulher era vítima constante de agressão, mas se negava a procurar ajuda por medo de que o companheiro ficasse ainda mais violento.

A violência que culminou na morte da vítima aconteceu na casa do casal, que tem uma filha, na época com quatro anos.