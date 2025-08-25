Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 25 de agosto de 2025

Jornal Diário de Suzano - 24/08/2025
Polícia

Suspeito de matar homem a tiros é preso em Poá

Crime aconteceu em janeiro de 2025

25 agosto 2025 - 15h24Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Suspeito de matar um homem a tiros foi preso, nesta segunda-feira (25), em Poá. O crime aconteceu no dia 23 de janeiro de 2025 na rua Clemente Cunha Ferreira. A vítima foi encontrada em um terreno baldio com diversos disparos de arma de fogo no tórax.

Segundo o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, a motivação do crime foi uma desavença entre os homens por causa da uma ex-namorada da vítima.

Através de investigação do SHPP, foi identificado o suspeito do crime, um homem de 36 anos, e emitido mandado de prisão temporária e busca domiciliar, cumpridos nesta segunda-feira (25).