Suspeito de matar homem com sete tiros em Mogi é preso

O suspeito de matar um homem a tiros em Mogi das Cruzes foi preso nesta quinta-feira (24), na Vila Oliveira, em Mogi. O crime aconteceu no último 9 de julho, a vítima foi encontrada em casa com sete tiros de arma de fogo. De acordo com a polícia, o homem já tinha um mandado de prisão preventiva por outro homicídio.

Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o crime pode ter sido motivado por uma cobrança de dívidas de agiotagem.

O SHPP explica que, após investigações, os agentes descobriram indícios de que o suspeito estava envolvido no crime. Além disso, ele era procurado por homicídio qualificado de outro homem e estava foragido há aproximadamente 18 meses.

Os agentes encontraram o suspeito na rua Desembargador Francisco Ferreira, na favela Nova União, em Mogi. Ele tentou fugir do local, mas foi capturado.

Na busca domiciliar, encontraram uma arma de fogo calibre .38 com parte da numeração raspada e quatro munições do mesmo calibre. Ainda segundo a polícia, a arma pode ter sido usada no crime.

O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito e capturado pelo crime de homicídio qualificado consumado, com mandado de prisão preventiva.

A polícia afirma que as investigações continuam para identificar se há outros participantes na morte.