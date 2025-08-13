Suspeito de matar homem em Itaquá é preso no Maranhão quase cinco anos após o crime

Um homem, de 34 anos, foragido por um homicídio em 2020 em Itaquaquecetuba, foi preso nesta quarta-feira (13), na cidade de Timon, interior do Maranhão. O suspeito também era procurado por receptação.

Segundo o Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, o crime aconteceu no dia 14 de outubro de 2020, na rua San Conrado, Jardim Califórnia. A vítima estava em sua motocicleta quando foi alvejada por diversos tiros disparados por dois suspeitos.

Através da investigação, os agentes descobriram uma quadrilha que cometeu vários homicídios em Itaquá e que, dois dos integrantes da organização criminosa, eram suspeitos pela morte no Jardim Califórnia.

Ainda segundo o SHPP, os dois suspeitos tinham anotações policiais pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo consumado e receptação dolosa consumada, além de serem investigados por aproximadamente 10 assassinatos em Itaquá.

Foi emitido mandado de prisão temporária para eles. Um dos suspeitos foi preso em Itaquá e o outro continuou foragido.

Ainda em investigação, foi descoberto o endereço do segundo suspeito na cidade de Timon, interior do Maranhão. O SHPP contatou investigadores de polícia do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Timon, onde localizaram e prenderam o homem.

O suspeito também era procurado por receptação, tendo outro mandado de prisão preventiva em seu nome.