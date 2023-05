Suspeito de matar mãe e tentar matar filha é preso em Suzano quase 20 anos após o crime

A Polícia Militar de Suzano prendeu um idoso de 60 anos procurado pela Justiça por feminicídio e tentativa de feminicídio contra mãe e filha ocorridos em 2004 no estado de Pernambuco.

A prisão foi realizada no último sábado (20) por policiais militares da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar. Eles foram averiguar uma denúncia sobre um comerciante que, segundo a Polícia, possuía arma de fogo e objetos roubados em um estabelecimento que fica na Avenida Miguel Badra, no bairro Miguel Badra, em Suzano.

Após fazerem uma varredura no local, os militares não encontraram nada de errado. No entanto, ao consultarem os antecedentes criminais do proprietário, os policiais constataram que o idoso possuía um mandado de prisão emitido pelo Fórum da Comarca de Lajedo, em Pernambuco, por ter sido denunciado como um dos autores de um feminicídio e uma tentativa de feminicídio contra a mãe e a filha.

Segundo o relatório do Ministério Público de Pernambuco, o indivíduo capturado em Suzano e seu comparsa - já preso em Pernambuco - entraram no estabelecimento comercial das vítimas questionando uma delas sobre uma possível denúncia feita à Polícia e, mesmo negando, as vítimas passaram a ser ofendidas.

Ainda de acordo com o documento, a filha da comerciante interveio pedindo para que os agressores deixassem o local, mas um deles a empurrou contra o outro, que sacou uma arma e efetuou disparos que atingiram a região da cabeça e abdômen da vítima.

Ao tentar socorrer a filha ferida, a mãe também foi alvejada por disparos na região da cabeça e morreu na hora. O Ministério Público disse que os autores do crime, antes de deixarem o local, tentaram atingir a primeira vítima com mais disparos, mas acabaram ficando sem munição.

Um dos autores foi preso em Pernambuco no dia 04 de março de 2021 e o segundo homem apontado como participante no crime permaneceu foragido até ser abordado pelos militares em Suzano.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Suzano, onde o homem aguarda a sequência do caso.