Suspeito de matar mulher e esfaquear irmãos se entrega na delegacia

O suspeito de matar Michele Pereira dos Santos e atacar dois irmãos dela, se entregou à Polícia Civil, durante esta quarta-feira (28). Ele permaneceu escondido desde o dia do crime, em 11 de novembro, no Jardim São Manoel, em Itaquaquecetuba. De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, o homem alegou ter agido em legítima defesa.

"Houve uma briga no dia envolvendo amigos dele. Ele interveio e, segundo depoimento, apanhou também. Foi então que buscou uma faca de pesca, a qual daria ao pai, e atacou os três irmãos. A moça acabou morrendo depois de ser esfaqueada", explicou Eliardo.

O delegado contou ainda que continua ouvindo o depoimento de testemunhas, com o objetivo de concluir a versão dada pelo suspeito. "Conforme obtivermos a resposta que desejamos, iremos pedir à Justiça a prisão dele (suspeito)", disse.

Entenda o caso

Michele e os irmãos foram esfaqueados, após uma briga, em um bar da cidade. Ela sofreu graves ferimentos e não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas ficaram gravemente feridas, mas sobreviveram ao ataque.