Suspeito de matar o tio é preso em Itaquá e deixa bilhete para a mãe

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de matar o próprio tio, nesta terça-feira (11), em Itaquaquecetuba. Após o crime, o autor teria deixado um bilhete para a mãe, irmã da vítima, no local. “Me desculpa mãe, sinto muito por tudo isso, mas não matei o Carlinhos. Me desculpa, é tudo culpa minha", diz o bilhete.

A corporação foi até o local após solicitação do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No local, os policiais encontraram a vítima sem vida ao lado de sua irmã, que informou aos agentes que seu filho foi o autor do crime.

De imediato, a equipe se deslocou até uma residência situada na Rua General Carneiro e prendeu o suspeito. Ao ser questionado pelos policiais, ele informou que passou a noite usando drogas com a vítima e, após um desentendimento, começaram a brigar.

Ele foi conduzido ao 1° DP do Caiubi, que solicitou uma perícia no local do crime. O caso segue sendo investigado.